Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 23°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
100114
ALTIN
228.502
DOLAR
5.9864
STERLİN
7.7676
EURO
6.9408

Bozokspor’dan farklı tarife: 33-11

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Bozokspor kendi evinde konuk ettiği Aydın PTTspor’u 33-21 mağlup etti.

Bozokspor’dan farklı tarife: 33-11

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Bozokspor kendi evinde konuk ettiği Aydın PTTspor’u 33-21 mağlup etti.

01 Ekim 2018 Pazartesi 07:00
78 Okunma
Bozokspor’dan farklı tarife: 33-11

Erkekler Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Bozokspor ligde ikide iki yaptı. Lige mutlak şampiyonluk parolası ile giren kırmızı siyahlı temsilcimiz kendi sahasında Aydın PTTspor ile karşılaştı. Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi Erdoğan Tekbaş, Suat Şanlı hakem ikilisi yönetti. Karşılaşmanın ilk dakikaları karşılıklı gollerle geçti. Temsilcimiz 10’uncu dakikadan sonra oyuna ağırlığını koydu. Agresif savunma yaparak rakibini durduran kırmızı siyahlı ekip, hızlı ataklarla gol buldu. Karşılaşmanın 15’inci dakikasını 10-9 önde geçen kırmızı siyahlılar 25’inci dakikada skoru 13-10 yaptı. Ev sahibi ekip karşılaşmanın ilk yarısını 16-11 önde kapattı. Müsabakanın ikinci yarısına da etkili başlayan kırmızı siyahlılar rakibine 10 dakika boyunca gol izni vermedi. Farkı artıran Yozgat Bozokspor, 35’inci dakikada skoru 23-11’e getirdi. Son dakikalarda rakibinin direncini tamamen kıran Yozgat Bozokspor sahadan 33-21 galip ayrıldı. Yozgat Bozokspor Akın Bektaş ve Taha Başakın, Aydın PTTspor’da ise Batuhan Hundur ve Ayhan Özgöbek sarı kart gördü. Yozgatspor’dan Muammer Taş ve Akın Bektaş, Aydın PTTspor ise Mehmet Durgut iki dakika cezası aldı. Yozgat Bozokspor  Milli maçlar nedeniyle lige verilen 15 günlük araya moralli girdi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
YOZGAT KARTALI ZiRVEYE KONDU
YOZGAT KARTALI ZiRVEYE KONDU
Kızlardan abilerine çiçek
Kızlardan abilerine çiçek
Yozgatspor Sinop karşısında
Yozgatspor Sinop karşısında
Lider İstanbul deplasmanında
Lider İstanbul deplasmanında
Heyecan devam ediyor
Heyecan devam ediyor
Hazırlıklar bugün tamamlanacak
Hazırlıklar bugün tamamlanacak

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim