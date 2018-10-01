Bozokspor’dan farklı tarife: 33-11

Erkekler Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Bozokspor ligde ikide iki yaptı. Lige mutlak şampiyonluk parolası ile giren kırmızı siyahlı temsilcimiz kendi sahasında Aydın PTTspor ile karşılaştı. Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi Erdoğan Tekbaş, Suat Şanlı hakem ikilisi yönetti. Karşılaşmanın ilk dakikaları karşılıklı gollerle geçti. Temsilcimiz 10’uncu dakikadan sonra oyuna ağırlığını koydu. Agresif savunma yaparak rakibini durduran kırmızı siyahlı ekip, hızlı ataklarla gol buldu. Karşılaşmanın 15’inci dakikasını 10-9 önde geçen kırmızı siyahlılar 25’inci dakikada skoru 13-10 yaptı. Ev sahibi ekip karşılaşmanın ilk yarısını 16-11 önde kapattı. Müsabakanın ikinci yarısına da etkili başlayan kırmızı siyahlılar rakibine 10 dakika boyunca gol izni vermedi. Farkı artıran Yozgat Bozokspor, 35’inci dakikada skoru 23-11’e getirdi. Son dakikalarda rakibinin direncini tamamen kıran Yozgat Bozokspor sahadan 33-21 galip ayrıldı. Yozgat Bozokspor Akın Bektaş ve Taha Başakın, Aydın PTTspor’da ise Batuhan Hundur ve Ayhan Özgöbek sarı kart gördü. Yozgatspor’dan Muammer Taş ve Akın Bektaş, Aydın PTTspor ise Mehmet Durgut iki dakika cezası aldı. Yozgat Bozokspor Milli maçlar nedeniyle lige verilen 15 günlük araya moralli girdi.