Bozokspor’dan Başlangıç kötü

Can Çağnay Hentbol Erkekler 1. Ligi’nde Yozgat Bozokspor, deplasmanda karşılaştığı Konya Selçukluspor’a 34-27 yenilerek, sezona kötü başladı. Müsabaka Konya Selçuklu Belediyesi Spor Salonu’nda oynandı. Maçın ilk dakikaları karşılıklı ataklarla geçti. Karşılaşmanın 5’inci dakikası ev sahibi takımın 3-2 üstünlüğü ile geçildi. Temsilcimiz rakibi karşısında oyunu dengelerken, 16’ıncı dakikada 9-8 öne geçti. Ancak ilerleyen dakikalarda ev sahibi takım oyuna ağırlığını koydu ve 25’inci dakikayı 13-10 önde tamamladı. Karşıklı ataklarla geçen maçın ilk yarısını ev sahibi takım 16-13 önde tamamladı. Zorlu maçın ikinci yarısında da ev sahibi takımın üstünlüğü dikkat çekti. Konya Selçukluspor’da Resul Kaan attığı gollerle ve kaleci Memiş Mert’te kurtarışlarıyla maça damga vurdular. Ev sahibi takım ligin ilk maçını temsilcimiz karşısında 34-27 kazandı.

