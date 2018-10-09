Bozokspor’da yüzler gülüyor

Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı Cenker Doğan, hedeflerinin Süper Lig olduğunu belirterek, maç ayrımı yapmadan yol aldıklarını söyledi. Lige Tokat Gençlikspor galibiyeti ile başladıklarını dile getiren Doğan, Aydın PTT’nin ardından Mersin İdman Yurdu’nu da kayıpsız geçtiklerini vurguladı. Genç, tecrübeli ve karakterli bir kadroya sahip olduklarının altını çizen Doğan, “Kadromuz milli oyunculardan kurulu. Takım içerisindeki arkadaşlık ortamı çok iyi. Yozgat adına uzun yıllar ter dökecek oyuncularla yolumuza devam ediyoruz” dedi. Mersin İdman Yurdu karşısında alınan farklı galibiyetin rehavetine kapılmayacaklarını belirten Doğan, takım olarak iyi bir oyun sergilediklerini kaydetti. Kazanmaya hak ettiklerini dile getiren Doğan, “Mersin İdman Yurdu’nun isim hakkını Eskişehir almasından dolayı karşılaşmayı burada oynadık. Maça iyi başlayan taraf bizdik. İlk dakikalardan itibaren kazanma arzumuzu yansıttık. Savunmada etkili olduk, hızlı hücumlarla da gol bulduk. Rakibimizin direncini ilk yarıda kırdık. Müsabakanın skoru farklı olabilirdi. Ama ikinci yarının son bölümünde gençlerimize süre verdik. Rakibimiz de farkı biraz daha indirdi” diye konuştu. Yozgat Bozokspor Başkanı Doğan, Seben Spor Kulübü ile oynayacakları maçın hazırlıklarına bugün başlayacaklarını sözlerine ekledi.