Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96732
ALTIN
233.515
DOLAR
6.1073
STERLİN
8.0225
EURO
7.0114

Bozokspor’da yüzler gülüyor

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde mücadele veren Yozgat Bozokspor yoluna kayıpsız devam ediyor. Ligde oynadığı üç maçı da kazanan kırmızı siyahlılarda yüzler gülüyor.

Bozokspor’da yüzler gülüyor

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde mücadele veren Yozgat Bozokspor yoluna kayıpsız devam ediyor. Ligde oynadığı üç maçı da kazanan kırmızı siyahlılarda yüzler gülüyor.

09 Ekim 2018 Salı 06:25
52 Okunma
Bozokspor’da yüzler gülüyor

Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı Cenker Doğan, hedeflerinin Süper Lig olduğunu belirterek, maç ayrımı yapmadan yol aldıklarını söyledi. Lige Tokat Gençlikspor galibiyeti ile başladıklarını dile getiren Doğan, Aydın PTT’nin ardından Mersin İdman Yurdu’nu da kayıpsız geçtiklerini vurguladı. Genç, tecrübeli ve karakterli bir kadroya sahip olduklarının altını çizen Doğan, “Kadromuz milli oyunculardan kurulu. Takım içerisindeki arkadaşlık ortamı çok iyi. Yozgat adına uzun yıllar ter dökecek oyuncularla yolumuza devam ediyoruz” dedi. Mersin İdman Yurdu karşısında alınan farklı galibiyetin rehavetine kapılmayacaklarını belirten Doğan, takım olarak iyi bir oyun sergilediklerini kaydetti. Kazanmaya hak ettiklerini dile getiren Doğan, “Mersin İdman Yurdu’nun isim hakkını Eskişehir almasından dolayı karşılaşmayı burada oynadık. Maça iyi başlayan taraf bizdik. İlk dakikalardan itibaren kazanma arzumuzu yansıttık. Savunmada etkili olduk, hızlı hücumlarla da gol bulduk. Rakibimizin direncini ilk yarıda kırdık. Müsabakanın skoru farklı olabilirdi. Ama ikinci yarının son bölümünde gençlerimize süre verdik. Rakibimiz de farkı biraz daha indirdi”  diye konuştu. Yozgat Bozokspor Başkanı Doğan, Seben Spor Kulübü ile oynayacakları maçın hazırlıklarına bugün başlayacaklarını sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Bozokspor’da Yüzler Gülüyor
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
KIZLAR LiGE HAZIRLANIYOR
KIZLAR LiGE HAZIRLANIYOR
TAKIM HEPiMiZiN!
TAKIM HEPiMiZiN!
12’inci transfer taraftar
12’inci transfer taraftar
Yozgatspor dinleniyor
Yozgatspor dinleniyor
Tuzkayaspor’da hazırlıklar sürüyor
Tuzkayaspor’da hazırlıklar sürüyor
Sorgun, kazanamadı ama!
Sorgun, kazanamadı ama!

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim