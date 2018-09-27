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Bozokspor’da yoğun mesai

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’de şampiyon mücadelesi veren Yozgat Bozokspor, Antrenör Hacı Hüseyin Çelik gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Bozokspor’da yoğun mesai

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’de şampiyon mücadelesi veren Yozgat Bozokspor, Antrenör Hacı Hüseyin Çelik gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

27 Eylül 2018 Perşembe 07:00
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Bozokspor’da yoğun mesai

Pazar günü yeni sezonda kendi evindeki ilk müsabakasına çıkacak olan Yozgat Bozokspor, yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Aydın PTT takımını konuk edecek olan kırmızı siyahlı ekipte Antrenör Hacı Hüseyin Çelik, ligin ilk haftasında güzel bir galibiyet aldıklarını ve bu galibiyeti Aydın PTT takımı karşısında da devam ettirmek istediklerini söyledi. İyi bir takımlarının olduğunu ve ligde bir seri yakalamalarının durumunda devamının geleceğine inandığını dile getiren genç Antrenör, ‘’Pazar günü kendi evimizde karşılaşacağımız Aydın PTT müsabakasına iyi hazırlanıyoruz. Rakibimiz Aydın PTT lige mağlubiyet ile başladı. Yozgat’a da galibiyet için gelecektir. Bundan dolayı biz Yozgat Bozokspor olarak iyi çalışıyoruz ve Aydın PTT’yi Yozgat’tan eli boş göndermenin hesaplarını yapıyoruz’’ dedi. 

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