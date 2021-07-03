Bozokspor’da turnuva hazırlığı

Yozgat Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ve Yozgat’ın en büyük alt yapı takımına sahip olan Yozgat Belediyesi Bozokspor Futbol okulunda çalışmalar devam ediyor. U12 takımları arasında Süper Lig takımlarından Sivasspor’un organizesi ile gerçekleştirilecek olan turnuvaya hazırlanan Yozgat Belediyesi Bozokspor U12 futbol takımı turnuvada başarılı olmak istiyor. Antrenörler Oktay Elma, Celil Kıymazaslan , Şaban Şahiner ve Samet Arık gözetiminde Bozok Stadı dış sahasında çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Yozgat Belediyesi Bozokspor turnuvanın başlangıç tarihine kadar hazırlıklarına devam edecek.