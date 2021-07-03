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Bozokspor’da turnuva hazırlığı

Yozgat Belediyesi Bozokspor takımı Sivasspor’un organizesinde 6 takımın katılımı ile gerçekleştirilecek olan özel turnuva için hazırlıklarını sürdürüyor.

03 Temmuz 2021 Cumartesi 00:33
Bozokspor’da turnuva hazırlığı

Yozgat Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ve Yozgat’ın en büyük alt yapı takımına sahip olan Yozgat Belediyesi Bozokspor Futbol okulunda çalışmalar devam ediyor. U12 takımları arasında Süper Lig takımlarından Sivasspor’un organizesi ile gerçekleştirilecek olan turnuvaya hazırlanan Yozgat Belediyesi Bozokspor U12 futbol takımı turnuvada başarılı olmak istiyor. Antrenörler Oktay Elma, Celil Kıymazaslan , Şaban Şahiner ve Samet Arık gözetiminde Bozok Stadı dış sahasında çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Yozgat Belediyesi Bozokspor turnuvanın başlangıç tarihine kadar hazırlıklarına devam edecek. 

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Bozokspor’da Turnuva Hazırlığı
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