Bozokspor’da transfer çalışması

Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı Cenker Doğan, yeni sezonda hedeflerini şampiyonluk olarak belirlediklerini ve bu hedef doğrultusunda da transfer çalışmalarını yürüttüklerini söyledi. Yozgat Bozokspor olarak her sene kendilerine sezon başında bir hedef koyduklarını ve bu hedefe ulaşmak adına da ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Doğan, ‘’Geçen sene ligi ilk 6’da bitirmek için hedef belirlemiştik ve takımımızı da ona göre kurmuştuk ve ligi 6’ıncı sırada tamamlayarak hedefimize ulaştık. Bu sene ise hedefimizi şampiyonluk olarak belirledik. Geçtiğimiz sezon kadromuzda bulunan bir çok oyuncu ile anlaştık ve takımımızın iskeletini koruduk. Şimdi dış transfer çalışmalarına geldi. Dış transferde de bazı oyuncular ile görüşmelerimiz sürüyor. Prensim anlaşmasına vardığımız isimler bulunuyor. Bunları önümüzdeki günlerde Yozgat’a davet ederek sözleşme imzalamayı planlıyoruz. Genç dinamik ve önümüzdeki birkaç yılı kurtaracak bir takım oluşturmak amacındayız. Süper Lig’de oynamış, genç yetenekli, oyuncular ile anlaşmalar yapacağız. Şimdiye kadar görüştüğümüz isimlerden olumlu sonuçlar aldık. Umarım dış transferde istediğimiz oyuncuları renklerimize katarız ve iyi bir sezonun ardından şampiyonluk turu atan taraf biz oluruz’’ dedi.