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Bozokspor’da son hazırlıklar

Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi C Grubunda lider Yozgat Belediyesi Bozokspor yarın deplasmanda Akdağmadenispor ile oynayacağı müsabakanın son hazırlıklarını bugün yapacağı antrenman ile tamamlayıp maç saatini beklemeye koyulacak.

24 Aralık 2021 Cuma 00:59
Bozokspor’da son hazırlıklar

Yozgat Belediyesi Bozokspor Antrenörü İlhan Özbay, yarın ligin son sırasında yer alan Akdağmadenispor ile deplasmanda karşı karşıya geleceklerini söyledi. Ligin ilk yarısının son haftasında Akdağmadenispor’u deplasmanda yenerek zirvedeki yerlerini pekiştirmek istediklerini dile getiren Özbay, ‘’Bu sezon Yozgat Belediyesi Bozokspor olarak kendimize Bölgesel Amatör Lige çıkma hedefi koyduk. Bu hedef doğrultusunda da çok iyi bir kadro oluşturduk. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik ve lige başladık. Şuanda grubumuzda namağlup olarak lider durumunda yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Ligin ilk yarısının son haftasında Akdağmadenispor ile deplasmanda karşı karşıya geleceğiz. Grubumuzun son sırasında yer alan Akdağmadenispor ile oynayacağımız müsabaka öncesinde de oyuncularımı uyardım ve rehavete kapılmamalarını istedim. Çünkü hiçbir müsabaka oynanmadan kazanılmaz’’ dedi.

Son Güncelleme: 23.12.2021 17:03
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