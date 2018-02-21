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Bozokspor’da Sakarya hazırlığı

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Bozokspor, yaklaşık 2 haftalık dinlenmenin  ardından kendi tesislerinde toplanarak Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başladılar.

Bozokspor’da Sakarya hazırlığı

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Bozokspor, yaklaşık 2 haftalık dinlenmenin  ardından kendi tesislerinde toplanarak Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başladılar.

21 Şubat 2018 Çarşamba 07:00
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Bozokspor’da Sakarya hazırlığı

Lige verilen iki haftalık Avrupa ve Milli maç arasında oyuncularına izin veren Yozgat Bozokspor Antrenörü Hacı Hüseyin Çelik, pazartesi günü oyuncularının Yozgat’ta toplandığını ve kaldıkları yerden lig hazırlığına başladıklarını söyledi. Oyuncularının dinlenmiş bir şekilde Yozgat’a döndüğünü ve Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına iyi bir şekilde başladıklarını dile getiren Çelik, ‘’İki haftalık aranın ardından Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağımız müsabakaya iyi hazırlanıp rakibimizi yenmek istiyoruz. Ligin ilk yarısında Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile oynadığımız müsabakayı deplasmanda kazanmayı başarmıştık. Rakibimize rövanşı vermek istemiyoruz bunun için de bu müsabakaya iyi hazırlanmamız gerekiyor’’ dedi.

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