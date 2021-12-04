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Bozokspor’da Paşaköy hazırlıkları

Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi C Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Belediyesi Bozokspor takımı Pazar günü deplasmanda Paşaköy Gençlikspor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

04 Aralık 2021 Cumartesi 00:56
Bozokspor’da Paşaköy hazırlıkları

Antrenör İlhan Özbay gözetiminde çalışan Yozgat Belediyesi Bozokspor, kendisi ile aynı puanda olan Paşaköy Gençlikspor takımını yenerek ligde zirve yarışını sürdürmek istiyor. Yozgat Belediyesi Bozokspor Antrenörü İlhan Özbay, ligde oynadıkları ilk iki müsabakalarını kazandıklarını, bir müsabaka için ise İl Tertip Komitesinin vereceği kararı beklediklerini söyledi. Şuanda puan cetvelinde ikinci sırada bulunduklarını ve hedeflerinin şampiyonluk olduğunun altını çizen Özbay, ‘’Bu sezon Bölgesel Amatör Lige yükselmek istiyoruz. Bunu başaracak bir ekip kurduğumuza da inancım tam. Şuanda ligde yolumuza namağlup olarak devam ediyoruz ve kalan müsabakalarımızı da kazanacağımıza inanıyoruz. Play-Off müsabakalarında da şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden takımlarımızın biriyle de baraj müsabakasını oynayarak hedeflediğimiz lige yükselmek istiyoruz. Bu hafta sonu ligde zor bir deplasmana çıkacağız. Ligin güçlü ekiplerinden biri olan Paşaköy Gençlikspor takımı ile Şefaatli ilçesinde karşı karşıya geleceğiz. Zor geçecek olan bu müsabakadan galibiyet ile ayrılan tarafın bizim olmamızı istiyoruz. Bunun içinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz’’ dedi. 

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