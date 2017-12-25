Bozokspor’da kötü final

Hentbol Erkekler 1. Ligi’nde ilk yarının son hafta maçları oynandı. Ligdeki temsilcimiz Yozgat Bozokspor, deplasmanda Batman Belediyespor ile karşılaştı. Lider Batman Belediyespor, kendi evinde oynamanın verdiği avantajla oyuna hızlı başlayan ekip oldu. Agresif savunma ve hızlı hücumlarla oyuna hakim olan kırmızı siyahlılar etkili oyun sergilediler. Maçın başından itibaren farkı açan ev sahibi takım hücumlardan boş dönmedi. Müsabakanın ilk yarısının son dakikalarında konuk ekip Yozgat Bozokspor maça dengeyi getirse de ilk yarıyı güçlü rakibi karşısında 15-13 geride tamamladı. Müsabakanın ikinci yarısında sahaya ağırlığı koyan ve rakibine üstünlüğünü kabul ettiren ev sahibi sekip Batman Belediyespor müsabakayı 36-25 kazanarak liderliğini sürdürdü.