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Bozokspor’da iç transfer başladı

HENTBOL Erkekler Birinci Lig takımlarından Yozgat Bozokspor, yeni sezon öncesinde iç transfer çalışmalarında 8 oyuncuyu tekrar anlaşma zemini arayacak.

Bozokspor’da iç transfer başladı

HENTBOL Erkekler Birinci Lig takımlarından Yozgat Bozokspor, yeni sezon öncesinde iç transfer çalışmalarında 8 oyuncuyu tekrar anlaşma zemini arayacak.

10 Temmuz 2018 Salı 07:00
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Bozokspor’da iç transfer başladı

Geçtiğimiz sezon istediğini alan ve ligi hedeflenen yerde tamamlayan kırmızı siyahlı ekip bu sene hedefini şampiyonluk olarak belirledi. Ligde şampiyon olabilecek bir kadro kurmak için kolları sıvayan Yozgat Bozokspor yönetimi, iç transferde geçtiğimiz sezon çok iyi performans gösteren 8 oyuncu ile görüşmelere başladı. Yozgat Bozokspor’un iki yabancı oyuncusu Jovan ve Dimitri daha önce kulüp ile anlaşırken, Emre, Kerem, Burak, Akın, Mithat ve Nuri ile de görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. Yozgat Bozokspor kulüp başkanı Cenker Doğan, iç transfer çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi. Yeni sezonda kadrolarında görmek istedikleri 8 oyuncu ile masaya oturduklarını vurgulayan Doğan, ‘’Jovan, Dimitri,  Emre, Kerem, Burak, Akın, Mithat ve Nuri ile yaptığımız görüşmeler olumlu geçti ve bu sekiz arkadaşımız ile yeni sezonda da büyük orada devam edeceğiz. Hedefimiz şampiyonluk ve bu hedefe ulaşacak bir takım oluşturacağımıza da inanıyorum’’ dedi. 

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