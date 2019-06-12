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Bozokspor’da hedef grup birinciliği

YOZGAT U16 Futbol Ligi’nde tüm rakiplerini geride bırakarak şampiyonluk turu atan Yemenoğlu Bozokspor, bugün Çorum’un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan U16 Türkiye Şampiyonası Grup Eleme Müsabakalarına katılacak.

Bozokspor’da hedef grup birinciliği

YOZGAT U16 Futbol Ligi’nde tüm rakiplerini geride bırakarak şampiyonluk turu atan Yemenoğlu Bozokspor, bugün Çorum’un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan U16 Türkiye Şampiyonası Grup Eleme Müsabakalarına katılacak.

12 Haziran 2019 Çarşamba 00:00
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Bozokspor’da hedef grup birinciliği

Antrenörler Oktay Elma ve Celil Kıymazaslan gözetiminde bugün ilk maçına çıkacak olan Yemenoğlu Bozokspor’un hedefi grup birinciliği. 5 takımın katılımı ile gerçekleştirilecek olan müsabakalarda Yozgat temsilcisi Samsun Kadıköyspor ve Kastamonu İl Özel İdarespor takımları ile eşleşti. Bugün Samsun Kadıköyspor ile karşı karşıya gelecek olan Yemenoğlu Bozokspor takımı güçlü rakibini yenerek grup müsabakalarına moralli başlamak istiyor. Yemenoğlu Bozokspor Antrenörlerinden Oktay Elma, maç eksiklerinin olmasına rağmen iyi bir takımlarının bulunduğunu söyledi. Güçlü ekipler ile eşleştiklerini hatırlatan Elma, ‘’Rakiplerimiz güçlü olabilir ancak, bizim takımımız da güçlü bir ekip. Yetenekli oyunculardan kurulu bir takımız. Sadece Yozgat’ta alt yapı müsabakalarına az takım katıldığı için maç eksiğimiz var. Ama ben inanıyorum ki bugün ilk müsabakamız da Samsun Kadıköyspor’u yeneceğiz ve grup müsabakalarına galibiyet ile başlayacağız. İlk müsabakamızı kazanır gruplara galibiyet ve moral ile başlarsak grup müsabakalarını lider olarak tamamlayacağımıza inanıyorum’’ dedi. 

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