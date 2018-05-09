Bozokspor’da hazırlıklar sürüyor

Yemenoğlu Yozgtaspor Antrenörlerinden Neşet Altunok, U17 ligini şampiyon olarak bitirdikten sonra ara vermeden Türkiye Şampiyonası Grup Müsabakalarının hazırlıklarına başladıklarını söyledi. Gruplarda hedeflerinin bir üst tur olduğunu dile getiren Altunok, ‘’Yemenoğlu Bozokspor olarak grup müsabakalarına çok iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Henüz grup müsabakalarının başlama tarihi ve yeri belli değil ama müsabakalar başlayana kadar birkaç hazırlık maçın da oynamayı planlıyoruz. Yıllardır birlikte forma giyen sporculardan oluşmuş olan takımımızın grup müsabakalarında da başarılı olacağına inanıyorum’’ dedi.