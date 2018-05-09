Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
99364
ALTIN
182.998
DOLAR
4.3123
STERLİN
5.8641
EURO
5.1228

Bozokspor’da hazırlıklar sürüyor

YOZGAT Amatör Küme U17 Futbol Ligini şampiyon olarak tamamlayan Yemenoğlu Bozokspor grup müsabakaları için hazırlıklarını sürdürüyor.

Bozokspor’da hazırlıklar sürüyor

YOZGAT Amatör Küme U17 Futbol Ligini şampiyon olarak tamamlayan Yemenoğlu Bozokspor grup müsabakaları için hazırlıklarını sürdürüyor.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 07:00
1 Okunma
Bozokspor’da hazırlıklar sürüyor

Yemenoğlu Yozgtaspor Antrenörlerinden Neşet Altunok, U17 ligini şampiyon olarak bitirdikten sonra ara vermeden Türkiye Şampiyonası Grup Müsabakalarının hazırlıklarına başladıklarını söyledi. Gruplarda hedeflerinin bir üst tur olduğunu dile getiren Altunok, ‘’Yemenoğlu Bozokspor olarak grup müsabakalarına çok iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Henüz grup müsabakalarının başlama tarihi ve yeri belli değil ama müsabakalar başlayana kadar birkaç hazırlık maçın da oynamayı planlıyoruz. Yıllardır birlikte forma giyen sporculardan oluşmuş olan takımımızın grup müsabakalarında da başarılı olacağına inanıyorum’’ dedi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
SPORDA ENGEL YOK
SPORDA ENGEL YOK
Bozok üçüncü oldu
Bozok üçüncü oldu
U15 Grup Müsabakaları Yozgat’ta
U15 Grup Müsabakaları Yozgat’ta
Kupalarına kavuştular
Kupalarına kavuştular
Gençlerin Mücadelesi Tamamlandı
Gençlerin Mücadelesi Tamamlandı
Merkez tanıtıldı
Merkez tanıtıldı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim