BOZOKSPOR’DA DURMAK YOK

Yozgat Bozokspor Antrenörü Hacı Hüseyin Çelik, Cumartesi günü Süper Lige çıkmayı garantileyen İstanbul Üniversitesi Spor Birliği takımı ile zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Ligi şampiyon olarak tamamlamaları açısından bu müsabakanın önemli olduğunu vurgulayan Çelik, ‘’Ligin ilk yarısında deplasmanda şansız bir şekilde berabere kaldığımız İstanbul Üniversitesi Spor Birliği takımına rövanşı vermek istemiyoruz. Güçlü rakibimizi taraftarlarımızın da desteğini arkamıza alarak yenip hep İstanbul’daki maçın rövanşını almak hem de şampiyonluğumuzu matematiksel olarak ta garantileyip şampiyonluk turu atmak istiyoruz. Bunun için oyuncularım hafta başından buyana çok iyi çalışıyorlar. Rakibimiz yeneceğimizden ve hedefimize ulaşacağımızdan eminiz’’ dedi.