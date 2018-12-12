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Bozokspor’da ceza kapıda

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Bozokspor’un son haftalarda aldığı kötü sonuçlar nedeniyle kırmızı siyahlı yönetim oyunculara ceza vermeye hazırlanıyor.

Bozokspor’da ceza kapıda

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Bozokspor’un son haftalarda aldığı kötü sonuçlar nedeniyle kırmızı siyahlı yönetim oyunculara ceza vermeye hazırlanıyor.

12 Aralık 2018 Çarşamba 07:00
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Bozokspor’da ceza kapıda

Hentbol Erkekler Birinci Ligi’nde son haftalarda düşüş yaşayan Yozgat Bozokspor’da yönetim oyuncuları uyaracak ve ceza uygulayacak. İstanbul Üniversitesi Spor Birliği müsabakanın ilk yarısını farklı önde kapatan kırmızı siyahlılar, ikinci yarıda oyun disiplininden kopmasının ardından bir puana razı oldu. Kırmızı siyahlı takımın tecrübeli kalecisi Memiş Mert Öztürk’ün yıldızlaştığı müsabakada sergilenen oyun yönetimin tepkisini çekti. Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı Cenker Doğan, son haftalarda takım üzerinde aşırı motivasyon nedeniyle baskı oluştuğunu belirterek, bunun önüne geçmek için tedbirler aldıklarını söyledi. Marmara Üniversitesi müsabakası öncesi takıma 4 gün izin verdiklerini hatırlatan Doğan, “Rakibin çıkmaması nedeniyle maç oynanmamıştı. Yaklaşık 10 gün boyunca takımın üzerindeki baskının kalkması için gayret gösterdik. Geçen hafta oynanan İstanbul Üniversitesi Spor Birliği müsabakasında da 7 farkı yakalamamıza rağmen, ikinci yarıdaki oyun nedeniyle sahadan bir puanla ayrıldık. Kaleci Memiş Mert Öztürk’ün kurtarışlarıyla beraberlikte ayrıldık. Şampiyonluk yolunda herhangi bir sıkıntı çekmemek adına tedbirlerimizi alacağız. Bu hafta içerisinde oyuncuları uyararak, ceza uygulayacağız” dedi.

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