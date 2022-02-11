Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Bozokspor’a yakın takip

Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi C Grubu takımlarından Yozgat Belediyesi Bozokspor’un U14 takımının oynadığı müsabakayı Milli Takım Bölge Sorumlusu Ahmet İpek’te takip etti.

11 Şubat 2022 Cuma 00:14
Bozokspor’a yakın takip

U14 Futbol Ligi’nde mücadele eden Yozgat Belediyesi Bozokspor takımının Boğazlıyan Şekerspor ile deplasmanda oynadığı müsabakayı Milli Takım Bölge Sorumlusu Ahmet İpek’te takip edip iki takım oyuncularının durumlarını görme fırsatı buldu. Yozgat Belediyesi Bozokspor Antrenörlerinden Oktay Elma, ‘’Milli Takım Bölge Sorumlusu Ahmet İpek hocamız Boğazlıyan Şekerspor ile oynadığımız müsabakamızı yakından takip edip antrenörlerimizle altyapı ve oyuncularımız hakkında güzel dileklerde ve takip içinde olduklarını belirtti. Ahmet hocamıza teşekkürlerimizi iletiriz’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Bozokspor’a Yakın TakipYozgatIlerigazetesişubatCumaHaberMustafaBacanlıBirinciAmatörKümeFutbolLigYozgatbelediyesiBozoksporMilliTakımBölgeSorumlusuAhmetİpek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SORGUN BURSA KARŞISINDA
SORGUN BURSA KARŞISINDA
Engelliler Adana’ya bileniyor
Engelliler Adana’ya bileniyor
Tinel kursu tamamladı
Tinel kursu tamamladı
Belediye’de yoğun mesai
Belediye’de yoğun mesai
Wushu’da Akdağmadeni farkı
Wushu’da Akdağmadeni farkı
BOĞAZLIYAN’DA SPOR TESiSLERi iNCELENDi
BOĞAZLIYAN’DA SPOR TESiSLERi iNCELENDi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim