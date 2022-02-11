Bozokspor’a yakın takip

U14 Futbol Ligi’nde mücadele eden Yozgat Belediyesi Bozokspor takımının Boğazlıyan Şekerspor ile deplasmanda oynadığı müsabakayı Milli Takım Bölge Sorumlusu Ahmet İpek’te takip edip iki takım oyuncularının durumlarını görme fırsatı buldu. Yozgat Belediyesi Bozokspor Antrenörlerinden Oktay Elma, ‘’Milli Takım Bölge Sorumlusu Ahmet İpek hocamız Boğazlıyan Şekerspor ile oynadığımız müsabakamızı yakından takip edip antrenörlerimizle altyapı ve oyuncularımız hakkında güzel dileklerde ve takip içinde olduklarını belirtti. Ahmet hocamıza teşekkürlerimizi iletiriz’’ dedi.