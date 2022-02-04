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Bozokspor’a 5 transfer

Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi C Grubunda namağlup olarak yoluna devam eden Yozgat Belediyesi Bozokspor 5 oyuncuyu kadrosuna katarak güç kazandı.

04 Şubat 2022 Cuma 00:25
Bozokspor’a 5 transfer

Sezona Bölgesel Amatör Ligi‘ne yükselme parolası ile başlayan Yozgat Belediyesi Bozokspor C Grubunda namağlup olarak Bölgesel Amatör Lige Yükselme Play-Off müsabakalarına katılmayı haftalar öncesinde garantilemişti. Ligin yenilgisiz iki takımından biri olan Yozgat Belediyesi Bozokspor Play-Off müsabakalarında da başarılı olabilmek için kadrosunu 5 oyuncu ile güçlendirdi. Önemli mevkilere transfer yapan Yozgat Belediyesi Bozokspor’un yeni oyuncuları antrenmanlara başladı. Ankara Yenidoğanspor’dan Orta Saha Oyuncusu Özcan Gencoğlu, Mersin 1925 İdmanyurdu’ndan Stoper İbrahim Şekkeli, Çayıralan Esnafspor’dan Orta Saha oyuncusu Ozan Yağcı, Bağcılarspor’dan Forvet Ömer Yalçın ve Ankara Beypazarı Belediyespor’dan sağ kanat oyuncusu Mehmet Topçu ile anlaşan Yozgat Belediyesi Bozokspor ligi şampiyon olarak tamamlayıp Play-Out mücadelesinden sonra BAL’a yükselmek istiyor.

Son Güncelleme: 03.02.2022 18:27
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