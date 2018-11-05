Bozokspor zoru başardı: 35-28

Yozgat Bozokspor Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda Ankara Hentbol İhtisas takımını ağırladı. Sivas bölgesinden Halil Kılıç ve Hamza Sükan’ın yönettiği müsabakaya temsilcimiz taraftar desteğini alarak başladı. İlk dakikalardan itibaren skor üstünlüğünü eline alan kırmızı siyahlı temsilcimiz, agresif savunma ve hızlı hücumlarla gol aradı. Mücadelede temsilcimiz oldukça üstün bir oyun sergiledi. Kırmızı siyahlı eki müsabakanın ilk devresini 16-10 önde kapattı. İkinci yarısı da karşılıklı ataklarla geçti. Yozgat temsilcisi karşılaşmaya ağırlığını koydu ve sahadan 35-28 galip ayrıldı. Yozgat Bozokspor’dan Jovan Talevski, Şenol Oğuz ve Muammer Taş, Ankara Hentbol İhtisas’tan Özkan Başlama, Çağrı Aydın, Hüseyin Pamuk sarı kart gördü. Yozgat Bozokspor’dan Ali han Bayraktar, Taha Berk Başakın, Şenol Oğuz ve Muammer Taş, Ankara Hentbol İhtisas’tan Yasin Kurnaz, Hüseyin Pamuk ve Emre Yeniçeri iki dakika cezası aldı. Müsabakanın en skorer isim 14 golle Ankara Hentbol İhtisas’dan Ömer Aslan oldu. Yozgat Bozokspor’dan Jovan Talevski 6 golle takımına katkı sağladı.