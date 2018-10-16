BOZOKSPOR ZİRVEYİ BIRAKMADI

Yozgat Bozokspor, deplasmanda kendisi gebi ilk üç haftayı galibiyetle kapatan Bolu temsilcisi Sebenspor ile deplasmanda karşılaştı ve sahadan 28-27 galip ayrılan taraf oldu. Kırmızı siyahlılar, aldıkları bu galibiyetle zirve yarışını sürdürdü, puan cetvelinde averajla üçüncü sırada yer aldı. Lider Şırnak GHSİM takımı, konuk ettiği Tokat Gençlikspor’u 42-17 yenerken, takipçisi Ankara Hentbol İhtisas, Mersin İdmanyurdu takımını 35-25’lik skorla yendi. Ligde Aydın PTTspor, ilk galibiyetini Amasya Suluova takımını 29-20 yenerek aldı. Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi’ne 37-28 yenildi. Güneysuspor, Bahçelievler Belediyespor’u 33-22 yendi.