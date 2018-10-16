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BOZOKSPOR ZİRVEYİ BIRAKMADI

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nin 4’üncü haftasını da galibiyetle tamamlayan Yozgat Bozokspor, yenilgisi bulunmayan diğer iki takımla birlikte zirvedeki yerini korudu.

BOZOKSPOR ZİRVEYİ BIRAKMADI

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nin 4’üncü haftasını da galibiyetle tamamlayan Yozgat Bozokspor, yenilgisi bulunmayan diğer iki takımla birlikte zirvedeki yerini korudu.

16 Ekim 2018 Salı 07:00
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BOZOKSPOR ZİRVEYİ BIRAKMADI

Yozgat Bozokspor, deplasmanda kendisi gebi ilk üç haftayı galibiyetle kapatan Bolu temsilcisi Sebenspor ile deplasmanda karşılaştı ve sahadan 28-27 galip ayrılan taraf oldu. Kırmızı siyahlılar, aldıkları bu galibiyetle zirve yarışını sürdürdü, puan cetvelinde averajla üçüncü sırada yer aldı. Lider Şırnak GHSİM takımı, konuk ettiği Tokat Gençlikspor’u 42-17 yenerken, takipçisi Ankara Hentbol İhtisas, Mersin İdmanyurdu takımını 35-25’lik skorla yendi. Ligde Aydın PTTspor, ilk galibiyetini Amasya Suluova takımını 29-20 yenerek aldı. Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi’ne 37-28 yenildi. Güneysuspor, Bahçelievler Belediyespor’u 33-22 yendi. 

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