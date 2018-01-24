Bozokspor Yozgat’a döndü

Galatasaray, Göztepe gibi kulüplerin alt yapılarının katıldığı Kemer Cup turnuvasında gösterdiği performans ile göz dolduran Yemenoğlu Bozokspor U11 futbol takımı turnuva sonrasında Yozgat’a döndü.

Yemenoğlu Bozokspor Antrenörlerinden Reşit Savaş Doğan, Türkiye’nin önde gelen takımlarının katılımı ile gerçekleştirilen Kemer Cup turnuvasında sporcularının göstermiş olduğu performans ve başarıdan dolayı tebrik ettiğini söyledi. Geleceğin yıldızlarının herkes tarafından beğenildiğine dikkat çeken Doğan, ‘’Bize güvenip bu güzel çocukları emanet eden Ailelerimize ayrıca bu imkanın oluşmasına sebep olan Yemenoğlu Bozokspor’a ve de bu imkanı sağlayan Yemenoğlu Yönetim Kurulu Başkanı ve Yemenoglu Bozokspor kulüp başkanı Mehmet Yemenoğlu’na şahsım ve kulübüm adına teşekkür ediyorum’’ dedi.