Bozokspor Yabancı oyuncu ile görüşüyor

Daha önce Yozgat Bozokspor yönetiminin ön görüşme yaptığı sağ oyun kurucu mevkiinde oynayan yabancı oyuncunun kendi ülkesinin milli takımında oynamasından dolayı milli müsabakaların tamamlanmasını bekleniliyor. Önümüzdeki hafta içerisinde bu oyuncu ile masaya oturması beklenen kırmızı siyahlı yönetimin yabancı oyuncu ile anlaşması durumunda transferi tamamlayacağı öğrenildi. Yabancı oyuncu ile yapılan görüşmeler olumsuz sonuçlanması durumunda ise kırmızı siyahlı yönetim alternatif isimlere yönelecek. B planı da hazır olan Yozgat Bozokspor yeni sezonda iyi bir kadro kurarak üst sıraları zorlamak istiyor.