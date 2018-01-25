Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -6°
kapalı
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
119648
ALTIN
163.275
DOLAR
3.7387
STERLİN
5.3147
EURO
4.6277

Bozokspor üzgün

YOZGAT Amatör Küme Futbol Lig’i Play-Off grubunun ilk haftasında İl Özel İdarespor’a yenilen Yemenoğlu Bozokspor, aldığı mağlubiyetin üzüntüsünü yaşıyor.

Bozokspor üzgün

YOZGAT Amatör Küme Futbol Lig’i Play-Off grubunun ilk haftasında İl Özel İdarespor’a yenilen Yemenoğlu Bozokspor, aldığı mağlubiyetin üzüntüsünü yaşıyor.

25 Ocak 2018 Perşembe 07:00
8 Okunma
Bozokspor üzgün

Yemenoğlu Bozokspor Antrenörlerinden Özkan Bayram, İl Özel İdarespor ile oynadıkları müsabakada oyuncularının özellikle ilk yarıda çok iyi mücadele ettiğini söyledi. Müsabakanın ilk yarısında yakaladıkları pozisyonları değerlendirememenin faturasını ağır ödediklerini dile getiren Bayram, ‘’Müsabakada oyuncularım çok bir oyun ortaya koydular. Galip gelebileceğimiz bir maçı şansız bir şekilde kaybettik. Bir çok gol pozisyonuna girdik ancak bunları değerlendiremedik rakibimiz ise yakaladığı fırsatları gole çevirince mağlubiyet te kaçınılmaz oldu. İl Özel İdarespor karşısında aldığımız bu mağlubiyetten dolayı üzgünüz. Bu maçı unutup artık önümüzdeki müsabakalara odaklanmamız gerekiyor’’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Gençler Dartı sevdi
Gençler Dartı sevdi
RAKİP RAKİPTİR
RAKİP RAKİPTİR
Görev bekliyor
Görev bekliyor
Özel İdare mutlu
Özel İdare mutlu
Hazırlıklar başlıyor
Hazırlıklar başlıyor
Maçlar Bozok'da
Maçlar Bozok'da

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim