Bozokspor üzgün

Yemenoğlu Bozokspor Antrenörlerinden Özkan Bayram, İl Özel İdarespor ile oynadıkları müsabakada oyuncularının özellikle ilk yarıda çok iyi mücadele ettiğini söyledi. Müsabakanın ilk yarısında yakaladıkları pozisyonları değerlendirememenin faturasını ağır ödediklerini dile getiren Bayram, ‘’Müsabakada oyuncularım çok bir oyun ortaya koydular. Galip gelebileceğimiz bir maçı şansız bir şekilde kaybettik. Bir çok gol pozisyonuna girdik ancak bunları değerlendiremedik rakibimiz ise yakaladığı fırsatları gole çevirince mağlubiyet te kaçınılmaz oldu. İl Özel İdarespor karşısında aldığımız bu mağlubiyetten dolayı üzgünüz. Bu maçı unutup artık önümüzdeki müsabakalara odaklanmamız gerekiyor’’ dedi.