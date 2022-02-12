Bozokspor unvanını koruyacak

Yozgat Belediyesi Bozokspor Antrenörü İlhan Özbay, yarın Bozok Stadında en yakın takipçileri Divanlı Gençlerbirliği ile zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Ligin iki favori takımının karşılaşmasında sahadan üç puan ile arılan tarafın kendilerinin olacağına inandığını dile getiren Özbay, ‘’Yarın iki takım için de çok zor geçecek olan bu müsabakayı biz kazanmak istiyoruz. Play-Off müsabakalarını haftalar öncesinden garantilemiştik. Daha sonra kendimize yeni bir hedef koyduk ve grubumuzu namağlup olarak bitirmek istiyoruz. Yarın eğer grubumuzun en güçlü ikinci takımını yenersek istediğimizi elde edeceğimizi düşünüyorum. Ligin ilk yarısında güçlü rakibimizi 2-0 mağlup etmeyi başarmıştık. Şimdi yine mağlup edeceğiz ve yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz’’ dedi.