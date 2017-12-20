-BOZOKSPOR UMUTLU

Kırmızı siyahlılar, deplasmanda oynayacağı Batman Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Gecen haftayı bay geçiren kırmızı siyahlı takım, zorlu Batman maçına sıkı bir şekilde çalışıyor. Ligde oynadığı 10 maçtan 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet çıkaran kırmızı siyahlı temsilcimiz 9 puanla 6’ıncı sırada bulunuyor. Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı Cenker Doğan, mütevazi bütçe ve dar kadro ile lig mücadelesi verdiklerine dikkat çekerek, hedeflerinin üst sıralarda yer edinmek olduğunu söyledi. Genç ve tecrübeli oyuncularla kurulu bir ekip oluşturduklarını belirten Doğan, ligde şanssız maçlar geçirdiklerini ifade etti. Doğan, “Hafta sonu deplasmanda oynayacağımız Batman Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürüyoruz. Geçen haftayı bay geçirdik. Oyuncularımız dinlenme fırsatı buldu. Moral açısından da ara iyi geldi. Batman maçından puan çıkararak, ilk yarıyı tamamlamak istiyoruz” dedi.