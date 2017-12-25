Bozokspor U14 iddialı

Ligin iddialı ekiplerinden Yozgatspor U14 takımı ile berabere kalan Yemenoğlu Bozokspor, Sorgun Gençlikspor ile karşılaştı. Maçtan 3-1’lik galibiyetle ayrılan Yemenoğlu Bozokspor U14 takımı, şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj elde etti. Geçen sezon da şampiyonluk turunu atan Yemenoğlu Yozgatspor U14 takımı, unvanını bu sezonda koruyabilmenin hesaplarını yapıyor.