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Bozokspor U14 iddialı

YOZGAT Amatör Küme U14 Futbol Ligi’nde önemli bir engeli geçen Yemenoğlu Bozokspor U14 takımı, şampiyonluk yolunda iddiasını sürdürdü.

Bozokspor U14 iddialı

YOZGAT Amatör Küme U14 Futbol Ligi’nde önemli bir engeli geçen Yemenoğlu Bozokspor U14 takımı, şampiyonluk yolunda iddiasını sürdürdü.

25 Aralık 2017 Pazartesi 07:05
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Bozokspor U14 iddialı

Ligin iddialı ekiplerinden Yozgatspor U14 takımı ile berabere kalan Yemenoğlu Bozokspor, Sorgun Gençlikspor ile karşılaştı. Maçtan 3-1’lik galibiyetle ayrılan Yemenoğlu Bozokspor U14 takımı, şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj elde etti. Geçen sezon da şampiyonluk turunu atan Yemenoğlu Yozgatspor U14 takımı, unvanını bu sezonda koruyabilmenin hesaplarını yapıyor.

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