Bozokspor tutulmuyor

Bolu Karaçayır Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Hasan Tiryaki ve Mehmet Sinan Çoban yönetti. Ali Özer’in gözlemci olarak görev aldığı mücadelede temsilcimiz oldukça üstün bir oyun sergiledi. Kırmızı siyahlı ekibimiz mücadelenin ilk devresini 13-15 önde kapattı. Mücadelenin ikinci yarısı da karşılıklı ataklarla geçti. Kırmızı siyahlı temsilcimiz karşılaşmaya ağırlığını koydu ve sahadan 27-28 galip ayrıldı. Seben Belediyespor’dan Berat Kalafat, Doğukan Özdemir Uğur Çoban, Yozgat Bozokspor Jovan Talevski, Taha Berk Başakın, Muammer Taş, Kerim Güzel iki dakika cezası aldılar. Temsilcimiz Yozgat Bozokspor’da üç kez iki dakika cezası olan Muhammed Emre Bilgin kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Seben Belediyespor’da Berat Kalafat, Doğukan Özdemir Uğur Çoban, Yozgat Bozokspor’dan ise Taha Berk Başakın ve Muammer Taş sarı kart gördüler. Kritik karşılaşmanın en skorer isim 9 golle Yozgat Bozokspor’dan Dmytro Turchenko oldu. Yozgat Bozokspor’dan Jovan Talevski 7 golle takımına katkı sağladı. Ev sahibi Seben Belediyespor’da ise Berat Kalafa 8, Uğur Çoban ise 7 golle takımlarına katkı verdiler.