Bozokspor tutulamıyor

Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi C grubunda mücadele eden Yozgat Belediyesi Bozokspor deplasmanda Akdağmadenispor’u 8-0 yenerek ligde 7’de 7 yaptı ve zirvedeki yerini korudu. Erkekler Hentbol İkinci Ligi D Grubunda mücadele eden Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor ise Adana Sarıçam Belediyespor’u 38-30 yenerek ligde 2 de 2 yapıp zirvedeki yerini korudu. Yozgat Belediye Başkanı ve Kulüp Başkanı Celal Köse, ‘’Bir altyapı kulübü olarak başladığımız bu yolda, doğru yapılanma ile liglerde mücadeleye başladık. Futbol takımımız 7’de 7, Hentbol takımımızda 2’de 2 yaparak liglerde liderliklerini sürdürüyor. Allah’ın izni ile parolamız şampiyonluktur. Ben takımımıza, yönetimimize ve teknik heyetimize güveniyorum. Bozokspor başarı hikayesi yazmayı sürdürecektir. Hem futbol hem de hentbol takımımızı başarılarından dolayı kutluyorum” dedi.