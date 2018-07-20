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Bozokspor transferleri bitirdi

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde mücadele verecek olan Yozgat Bozokspor’da iç ve dış transfer çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı.

Bozokspor transferleri bitirdi

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde mücadele verecek olan Yozgat Bozokspor’da iç ve dış transfer çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı.

20 Temmuz 2018 Cuma 07:00
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Bozokspor transferleri bitirdi

Hentbol Erkekler Birinci Ligi’nde yeni sezon öncesinde yapılanmaya giden Yozgat Bozokspor, listesinde bulunan oyuncularla ön görüşmeleri yaparak, anlaşma sağladı. Türkiye Hentbol Federasyonu’nun Süper Lig davetini geri çeviren kırmızı siyahlı kulüp, oluşturacağı yeni kadrosuyla uzun yıllar liglerde yer almak istiyor. Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı Cenker Doğan, uzun yıllar Yozgat’ı temsil edecek iskelet kadroyu oluşturmak istediklerini söyledi.  Doğan, genç ve tecrübeli oyuncuları kadrolarına dahil edeceklerini ifade etti. İç transferde 8 oyuncu ile yeniden anlaştıklarını belirterek, “Dış transferde görüştüğümüz ve prensipte anlaşması yaptığımız oyuncular var. Resmi sözleşmeyi önümüzdeki günlerde imzalayacağız” dedi.
Genç ve dinamik ve bir takım oluşturma amacında olduklarına değinen Doğan, belirledikleri bütçe doğrultusunda hareket ettiklerini sözlerine ekledi. 
 

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