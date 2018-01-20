Bozokspor toplanıyor

Yozgat Bozokspor Antrenörü Hacı Hüseyin Çelik, Yozgat’ta oynadıkları İstanbul İhtisas maçı sonrasında oyuncularına 20 günlük izin verdiğini bu izin süresinin ise bugün dolduğunu söyledi.

Oyuncularının bugün Yozgat’ta olacağını ve Konya Selçuklu Belediyespor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başlayacaklarını hatırlatan Çelik, ‘’20 günlük izin süresinde oyuncularımın iyi dinlendiğini düşünüyorum. Bugün itibariyle bizim için zorlu lig maratonu başlıyor. Bütün oyuncularımız Yozgat’ta toplanacak ve Konya Selçuklu Belediyespor ile oynayacağımız müsabakaların hazırlıklarına başlayacağız. Ligin ikinci yarısına galibiyet ile başlamamız önemli, bu nedenle Konya Selçuklu Belediyespor ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlanacağız. Bu arada görüştüğümüz oyuncular aramıza katılırlar ise daha güçlü bir şekilde rakiplerimizin karşısına çıkarız’’ dedi.