BOZOKSPOR TOKAT’TA

Yozgat Bozokspor Antrenörü Hacı Hüseyin Çelik, bugün Tokat Gençlikspor ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarını fırsat buldukça yaptıklarını ve sahaya mutlak galibiyet parolası ile çıkacaklarını söyledi. Alt sıralarda bulunan Tokat Gençlikspor’un da mutlak galibiyete ihtiyacının olduğunu dile getiren Çelik, ‘’Yozgat Bozokspor olarak biz kalan bütün maçlarımızı kazanmak için bir hedef belirledik. Bu hedef doğrultusunda da rakiplerimizi yenmek için sahaya çıkacağız. Şuanda ligin en rahat takımlarından bir tanesi konumundayız. Ancak biz her ne olursa olsun kesinlikle rehavete kapılmadan sahaya çıkıp rakiplerimizi yenmek için oynayacağız. Kalan üç maçımızı da kazanıp sezonu iyi bir şekilde noktalayacağız. Bunun için geçen hafta Köyceğiz Belediyespor ile başlayan serimizi bu gün Tokat Gençlikspor karşısında da sürdürüp ligin son haftasına kadar devam ettirmeyi hedefliyoruz’’ dedi.