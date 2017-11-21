-Bozokspor takviye yapacak

Liginde üst sıraları hedefleyen ancak son haftalarda aldığı yenilgilerle hedefinden uzaklaşan Yozgat Bozokspor’da yönetim takviye için çalışmalara başladı. Kulüp Başkanı Cenker Doğan, sezona geç başlamalarının sıkıntılarını yaşadıklarını belirterek, ilk yarının sonuna kadar takviyeleri yapmayı planladıklarını söyledi. Ligde kısıtlı bütçe ve dar bir kadro ile mücadele verdiklerinin altını çizen Doğan, ligde üst sıralarda yer alan takımların ciddi bütçeler oluşturduklarını kaydetti. Hafta sonu oynanan İzmir Büyükşehir Belediye maçında takımın iyi mücadele etmesine rağmen kadro darlığının sıkıntısının yaşandığına değinen Doğan, “13 kişilik bir kadro ile ligde yer aldık. Kadromuzda 6 genç oyuncu bulunuyor. Bu oyuncularımızın lig tecrübesi bulunmuyor. Son üç haftada güçlü rakiplerle oynadık. Devre arasına kadar mücadelemizi sürdüreceğiz ve takviyelerimizi yapacağız” dedi.

Doğan, mevcut kadro içerisinde ihtiyaç duyulan bölgelerin belirlendiğini ifade ederek oyuncularla temasların devam ettiğini vurguladı. Yerli oyuncu bulmakta sorun yaşadıklarını belirten Doğan, takviyelerin yabancı olacağını sözlerine ekledi.