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-Bozokspor takviye yapacak

CAN Çağnay Hentbol Erkekler Birinci Ligi’nde mücadele veren temsilcimiz Yozgat Bozokspor, son haftalarda alınan sonuçların ardından kadroya takviye için çalışmalara başladı.

-Bozokspor takviye yapacak

CAN Çağnay Hentbol Erkekler Birinci Ligi’nde mücadele veren temsilcimiz Yozgat Bozokspor, son haftalarda alınan sonuçların ardından kadroya takviye için çalışmalara başladı.

21 Kasım 2017 Salı 07:05
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-Bozokspor takviye yapacak

Liginde üst sıraları hedefleyen ancak son haftalarda aldığı yenilgilerle hedefinden uzaklaşan Yozgat Bozokspor’da yönetim takviye için çalışmalara başladı. Kulüp Başkanı Cenker Doğan, sezona geç başlamalarının sıkıntılarını yaşadıklarını belirterek, ilk yarının sonuna kadar takviyeleri yapmayı planladıklarını söyledi. Ligde kısıtlı bütçe ve dar bir kadro ile mücadele verdiklerinin altını çizen Doğan, ligde üst sıralarda yer alan takımların ciddi bütçeler oluşturduklarını kaydetti. Hafta sonu oynanan İzmir Büyükşehir Belediye maçında takımın iyi mücadele etmesine rağmen kadro darlığının sıkıntısının yaşandığına değinen Doğan, “13 kişilik bir kadro ile ligde yer aldık. Kadromuzda 6 genç oyuncu bulunuyor. Bu oyuncularımızın lig tecrübesi bulunmuyor. Son üç haftada güçlü rakiplerle oynadık. Devre arasına kadar mücadelemizi sürdüreceğiz ve takviyelerimizi yapacağız” dedi.

Doğan, mevcut kadro içerisinde ihtiyaç duyulan bölgelerin belirlendiğini ifade ederek oyuncularla temasların devam ettiğini vurguladı. Yerli oyuncu bulmakta sorun yaşadıklarını belirten Doğan, takviyelerin yabancı olacağını sözlerine ekledi.

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