Bozokspor son dakikada: 23-22

Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda oynanan maçı Ankara Bölgesinden Özgür Benli Hatay Bölgesinden Savaş Yüksek yönetti. Konuk ekip maça hızlı başlayan taraf oldu. Hızlı hücumlarla sonuca gitmeye çalışan konuk ekip ilk 5 dakikayı 3-2 önde kapattı. Maçta dengeyi kuran temsilcimiz, 10’uncu dakikayı 5-3 geride kapatmasına rağmen 15’inci dakikada 6-5 öne geçti. Dengeli giden maçın 20’nci dakikası ekibimizin 8-7 üstünlüğü ile geçti. Konuk ekip agresif savunma ile ataklara karşı gelirken 25’inci dakika 9-9 ile geçilirken, ilk yarı Maliye Piyango’nun 11-10 üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmanın iknci yarısına kırmızı siyahlı ekibimiz hızlı başladı. Rakibine üstünlüğünü kabul ettiren temsilcimiz farkı attırmayı başardı. 45. Dakikada 20-16 öne geçen temsilcimiz, ilerleyen dakikalarda oyun hakimiyetini rakibine kaptırdı. 50. Dakika 20-18 skorla temsilcimizin üstünlüğü ile geçerken, 55. Dakikada 21-21 eşitlik ortaya çıktı.

Karşılaşmanın son 5 dakikası oldukça heyecanlı geçti. Son 30 saniyeye 22-22 eşitlik ile girildi. Temsilcimiz geliştirdiği son atakta golü buldu ve skoru 23-22 yaptı. Ligin ikinci yarısında ilk galibiyetini alan Yozgat Bozokspor, coşkusunu taraftarlarıyla paylaştı.

Öte yandan kırmızı siyahlı takıma basın mensupları da destek verdi.

Yozgat Bozokspor’un Sırp kalecisi Aleksandar Pejcinovic kritik maçta kurtarışlarıyla maça damga vurdu ve galibiyette önemli pay sahibi oldu.