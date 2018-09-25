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Bozokspor sevinçli

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Bozokspor, ligin ilk haftasında deplasmanda Tokat Gençlikspor karşısında aldığı galibiyetin sevincini yaşıyor.

Bozokspor sevinçli

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Bozokspor, ligin ilk haftasında deplasmanda Tokat Gençlikspor karşısında aldığı galibiyetin sevincini yaşıyor.

25 Eylül 2018 Salı 07:59
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Bozokspor sevinçli

Kırmızı siyahlı ekibin Kulüp Başkanı Cenker Doğan, ligin ilk haftasında deplasmanda çok zor bir müsabakaya çıktıklarını söyledi. Ligin ilk haftalarının her zaman zor geçtiğini vurgulayan Doğan, ‘’Zorlu Tokat Gençlikspor deplasmanında oyuncularım iyi bir performans sergileyerek bir sayı farkla da olsa galip gelmeyi başardılar. Lige iyi bir başlangıç yaptık ve bunu bir galibiyet serisi haline getirip lige istediğimiz noktaya gelmek istiyoruz’’ dedi.
Başkan Doğan, takımının gençlerden kurulu bir ekip olduğunu da hatırlatarak, bu sezon genç kadro ile yaş ortalamasının düştüğünü, maça gelecek olan sporseverlerin çok hızlı, tempolu, heyecanlı müsabakaları izleme imkanını bulacaklarını da sözlerine ekledi.

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