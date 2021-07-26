Bozokspor seçme yapacak

Yozgat Belediyesi Bozokspor Antrenörlerinden Özkan Bayram, il genelinde başlattıkları sporcu seçmelerini bugün Yozgat il merkezinde de gerçekleştireceklerini söyledi. Bozok Stadı dış sahasında saat 18.00’da 2008-2009 -2010-2011-2012 doğum tarihli gençler arasında seçmeler yapacaklarına vurgu yapan Bayram, Yozgatlı gençleri seçmelere beklediklerini belirtti. Geleceğin yeteneklerini yetiştirmek için yıllardır Yozgat'ta çalışmalar yaptıklarını dile getiren Bayram, şuanda kendi yetiştirdikleri bir çok oyuncunun Birinci Lige ve Süper Lig ekiplerinin alt yapılarında mücadele ettiğini, bugün seçecekleri gençlerin de ileride o sporcular gibi büyük kulüplere gideceğine inandığını ifade etti.