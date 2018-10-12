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Bozokspor Seban’ı gözene kestirdi

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Bozokspor, Pazar günü deplasmanda Sebenspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Bozokspor Seban’ı gözene kestirdi

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Bozokspor, Pazar günü deplasmanda Sebenspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

12 Ekim 2018 Cuma 06:44
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Bozokspor Seban’ı gözene kestirdi

Yozgat Bozokspor Antrenörü Hacı Hüseyin Çelik, ligde kendileri ile aynı puanda olan Sebenspor ile oynayacakları müsabakaya hafta başından buyana çok iyi hazırlandıklarını söyledi. Yarın son hazırlıkları yaparak Bolu’ya gideceklerini belirten Çelik, ‘’Zor bir deplasmana çıkacağız. Ligde ilk üç haftada 6 puan toplamasını başardık. Bizimle aynı puana sahip olan güçlü rakibimizi de deplasmanda yenerek yolumuza emin adımlar ile devam etmek istiyoruz’’ dedi. 

Son Güncelleme: 12.10.2018 09:47
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Bozokspor Seban’ı Gözene Kestirdi
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