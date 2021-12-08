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Bozokspor Saraykent’e bileniyor

Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi C Grubunda mücadele eden Yozgat Belediyesi Bozokspor ilk iki takım arasına girebilme mücadelesi veren Saraykentspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını Antrenör İlhan Özbay gözetiminde sürdürüyor.

08 Aralık 2021 Çarşamba 00:48
Bozokspor Saraykent’e bileniyor

Bozok stadı dış sahasında çalışan Yozgat Belediyesi Bozokspor takımı hafta sonu deplasmanda Saraykentspor’u mağlup ederek zirve yarışını sürdürmek istiyor. Yozgat Belediyesi Bozokspor Antrenörü İlhan Özbay, ligde namağlup olarak yollarına emin adımlarla devam ettiklerini söyledi. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Paşaköy Gençlikspor’u 8-0 mağlup etmenin morali Saraykentspor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başladıklarını dile getiren Özbay, ‘’Saraykentspor ile hafta sonu oynayacağımız müsabakayı kazanarak yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz. Şuanda bir maç eksiğimiz ile birlikte 9 puanla ikinci sıraya yer alıyoruz. Zirvenin en büyük adaylarından biriyiz ve bu sezonun sonunun da Bölgesel Amatör Ligi olacağına inancımız tam’’ dedi. 

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