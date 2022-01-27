Bozokspor salonda çalıştı

Antrenör İlhan Özbay gözetiminde çalışan Yozgat Belediyesi Bozokspor, Yozgat’ı etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle hazırlıklarını Celal Atik Spor Salonu’nda yaptığı antrenman ile sürdürdü. Yozgat Belediyesi Bozokspor Antrenörü İlhan Özbay, hafta sonu Saraykentspor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini söyledi. Grupta namağlup olarak zirvede yer aldıklarını hatırlatan genç Antrenör, ‘’Hafta sonu Saraykentspor ile oynayacağımız müsabakayı da kazanarak yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz. Hedefimiz hem grubumuzu hem de Play-Off müsabakalarını namağlup olarak tamamlamak. Son bir haftadır Yozgat’ı etkisi altına alan yoğun kar yağışını nedeniyle çalışmalarımızı Celal Atik Spor Salonu’nda sürdürüyoruz. Cumartesi gününe kadar çalışmalarımız devam edecek’’ dedi.