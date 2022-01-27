Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Bozokspor salonda çalıştı

Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi C Grubunda zirvede yer alan Yozgat Belediyesi Bozokspor hafta sonu Saraykentspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

27 Ocak 2022 Perşembe 00:19
Bozokspor salonda çalıştı

Antrenör İlhan Özbay gözetiminde çalışan Yozgat Belediyesi Bozokspor, Yozgat’ı etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle hazırlıklarını Celal Atik Spor Salonu’nda yaptığı antrenman ile sürdürdü. Yozgat Belediyesi Bozokspor Antrenörü İlhan Özbay, hafta sonu Saraykentspor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini söyledi. Grupta namağlup olarak zirvede yer aldıklarını hatırlatan genç Antrenör, ‘’Hafta sonu Saraykentspor ile oynayacağımız müsabakayı da kazanarak yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz. Hedefimiz hem grubumuzu hem de Play-Off müsabakalarını namağlup olarak tamamlamak. Son bir haftadır Yozgat’ı etkisi altına alan yoğun kar yağışını nedeniyle çalışmalarımızı Celal Atik Spor Salonu’nda sürdürüyoruz. Cumartesi gününe kadar çalışmalarımız devam edecek’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Bozokspor Salonda çalıştıIlerigazetesiOcakPerşembe2022Mustafa BacanlıYozgatYOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol LigiAmatörKümeFutbolLigZirveYozgat BelediyesiYozgat Belediyesi BozoksporSaraykentsporMüsabakaMücadeleİlhan Özbay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sorgun Galatasaray’ı gözüne kestirdi
Sorgun Galatasaray’ı gözüne kestirdi
Belediyespor hazırlıklara başladı
Belediyespor hazırlıklara başladı
BAL’A kar engeli
BAL’A kar engeli
U14 ve U18 fikstürü belli oldu
U14 ve U18 fikstürü belli oldu
Kick-Boks’ta Yozgat farkı
Kick-Boks’ta Yozgat farkı
Öğrencilere yetenek taraması
Öğrencilere yetenek taraması
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim