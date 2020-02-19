Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, geçen sene Yozgat’ın en geniş futbol altyapısına sahip olan Bozokspor’u bünyelerine kattıklarını söyledi. Yozgat Belediyesi Bozokspor adı altında İkinci Amatör Küme Futbol Ligi ve alt yapı liglerinde mücadele etmeye başladığını dile getiren Köse, ‘’Gençlere önem veren ve Yozgatlı gençleri bünyelerinde bulunduran Bozokspor’u bizde Yozgat Belediyesi olarak bünyemize kattık. Bozokspor sadece futboldan ibaret olmayacak. İçerisinde basketbol, güreş, hentbol, judo, tekvando, Kick-boks, tenis, yüzme gibi spor dallarını barındıracak. Biz kulübümüzü sporcu fabrikası yapacağız. İnşallah Bozokspor’u marka haline getireceğiz. Yozgat’ta spor yapan tüm çocuklarımızı kucaklayacağız” dedi.