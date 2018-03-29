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Bozokspor rövanşı istiyor

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Bozokspor zirve mücadelesi veren Gümüşhane Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Bozokspor rövanşı istiyor

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Bozokspor zirve mücadelesi veren Gümüşhane Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

29 Mart 2018 Perşembe 07:00
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Bozokspor rövanşı istiyor

Son haftalarda aldığı galibiyet ile bir seri yakalayan Yozgat Bozokspor, Gümüşhane Belediyespor’u da yenerek çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Antrenör Hacı Hüseyin Çelik gözetiminde Rıza Kayaalp Spor Salon’unda çalışan kırmızı siyahlı ekipte tek düşünce Gümüşhane temsilcisinde rövanşı almak. Antrenör Hacı Hüseyin Çelik, Cumartesi günü konuk edeceklerini söyledi. Ligin ilk yarısında güçlü rakiplerine karşı çok iyi mücadele etmelerine karşılık yenildiklerini hatırlatan Çelik, ‘’Karadeniz temsilcisinde Cumartesi günü rövanşı almak istiyoruz. Bunun için çok iyi çalışıyoruz ve rakibimizi de yenebilecek güce sahibiz. Ligin güçlü ekiplerinden bir tanesi olan Gümüşhane Belediyespor puan cetvelinde üçüncü sırada bulunuyor ve zirve mücadelesi veren bin ekip. Zor geçecek olan bu müsabakayı kazanarak hem çıkışımızı hem de rövanşı almak için elimizden geleni yapacağız’’ dedi.

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