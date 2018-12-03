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Bozokspor rakipsiz

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Bozokspor, Marmara Üniversitesi Spor Kulübü ile oynaması gereken maçı rakibinin gelmemesi nedeniyle hükmen kazandı.

Bozokspor rakipsiz

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Bozokspor, Marmara Üniversitesi Spor Kulübü ile oynaması gereken maçı rakibinin gelmemesi nedeniyle hükmen kazandı.

03 Aralık 2018 Pazartesi 07:00
37 Okunma
Bozokspor rakipsiz

Hentbol Erkekler Birinci Ligi’nde ilk mağlubiyetini geçen hafta Güneysu deplasmanında alan Yozgat Bozokspor, Marmara Üniversitesi Spor Kulübü maçını oynamadan kazandı. Ligde alt sıralara demir atan İstanbul temsilcisi Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda oynanması gereken maça çıkmadı. Yozgat Bozokspor’un yanı sıra maçın gözlemcisi ve hakemleri maç saatine kadar salonda beklediler. Rakibin maça çıkmaması nedeniyle karşılaşma iptal edildi. Yozgat Bozokspor, rakibin maça çıkmaması nedeniyle kendi arasında antrenman maçı yaptı.

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