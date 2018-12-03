Bozokspor rakipsiz

Hentbol Erkekler Birinci Ligi’nde ilk mağlubiyetini geçen hafta Güneysu deplasmanında alan Yozgat Bozokspor, Marmara Üniversitesi Spor Kulübü maçını oynamadan kazandı. Ligde alt sıralara demir atan İstanbul temsilcisi Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda oynanması gereken maça çıkmadı. Yozgat Bozokspor’un yanı sıra maçın gözlemcisi ve hakemleri maç saatine kadar salonda beklediler. Rakibin maça çıkmaması nedeniyle karşılaşma iptal edildi. Yozgat Bozokspor, rakibin maça çıkmaması nedeniyle kendi arasında antrenman maçı yaptı.