Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
98783
ALTIN
233.565
DOLAR
5.6245
STERLİN
7.3365
EURO
6.3083

Bozokspor puan aldı

YOZGAT’ta düzenlenen U17 Futbol Ligi’nde şampiyonluk ipini göğüsleyerek grup müsabakalarına gitmeye hak kazanan Yemenoğlu Bozokspor, grup müsabakalarının ilk gününde Kırıkkalespor ile oynadığı müsabakada sahadan 1-1’lik skor ile ayrılarak gruplara puan ile başladı.

Bozokspor puan aldı

YOZGAT’ta düzenlenen U17 Futbol Ligi’nde şampiyonluk ipini göğüsleyerek grup müsabakalarına gitmeye hak kazanan Yemenoğlu Bozokspor, grup müsabakalarının ilk gününde Kırıkkalespor ile oynadığı müsabakada sahadan 1-1’lik skor ile ayrılarak gruplara puan ile başladı.

06 Nisan 2019 Cumartesi 00:00
17 Okunma
Bozokspor puan aldı

Nevşehir’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen grup müsabakalarında Kırıkkale ve Kahramamaraş Belediyespor takımlarının bulunduğu grupta yer alan Yemenoğlu Bozokspor dün çıktığı ilk müsabakada Kırıkkalespor ile puanları paylaşmak zorunda kaldı. Müsabakanın başından sonuna kadar üstün oynayan Yemenoğlu Bozokspor takımı galibiyeti kaçıran taraf oldu. Yemenoğlu Bozokspor bugün ise grupta ikinci müsabakasını Kahramanmaraş Belediyespor ile oynayacak. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
YOZGATSPOR TURLAYACAK
YOZGATSPOR TURLAYACAK
Bozokspor Bahçelievler karşısında
Bozokspor Bahçelievler karşısında
Amatör küme fikstürü çekildi
Amatör küme fikstürü çekildi
Sorgun ilk müsabakasına çıkıyor
Sorgun ilk müsabakasına çıkıyor
BOZOKSPOR KUPASINI ALACAK
BOZOKSPOR KUPASINI ALACAK
Yozgatspor sentetikte çalıştı
Yozgatspor sentetikte çalıştı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim