Bozokspor puan aldı

Nevşehir’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen grup müsabakalarında Kırıkkale ve Kahramamaraş Belediyespor takımlarının bulunduğu grupta yer alan Yemenoğlu Bozokspor dün çıktığı ilk müsabakada Kırıkkalespor ile puanları paylaşmak zorunda kaldı. Müsabakanın başından sonuna kadar üstün oynayan Yemenoğlu Bozokspor takımı galibiyeti kaçıran taraf oldu. Yemenoğlu Bozokspor bugün ise grupta ikinci müsabakasını Kahramanmaraş Belediyespor ile oynayacak.