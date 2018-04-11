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Bozokspor penaltılarda kaybetti

KAYSERİ’de gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası U16 Futbol Lig’i Birinci Kademe müsabakalarına katılan Yemenoğlu Bozokspor penaltı atışları sonucunda elendi.

Bozokspor penaltılarda kaybetti

KAYSERİ’de gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası U16 Futbol Lig’i Birinci Kademe müsabakalarına katılan Yemenoğlu Bozokspor penaltı atışları sonucunda elendi.

11 Nisan 2018 Çarşamba 07:00
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Bozokspor penaltılarda kaybetti

Konya ve Malatya takımlarının yer aldığı grupta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Bozokspor, turnuvanın ilk gününde Konya temsilcisine yenildi, ikinci gününde Malatya ekibini yenen Yemnoğlu Bozokspor penaltı atışlarına kaldı. Grupta yer alan üç takımın puanı da aynı olması nedeniyle takım arasında şampiyonu belirlemek üzere penaltı atışları yapıldı. Penaltı atışlarında Konya ekibini yenen Yemenoğlu Bozokspor, final penaltı atışlarında ise Malatya ekibine 5-4 yenilerek şampiyonluğunu kıl payı kaçırırken, Malatya takımı bur üst tura yükseldi.

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