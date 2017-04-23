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Bozokspor nihayet: 35-42

23 Nisan 2017 Pazar 23:59
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Türkiye Erkekler Hentbol Ligi 25’inci haftasında temsilcimiz Yozgat Bozokspor Konya Selçuklu Belediyesi’ni mağlup ederek haftalar sonra puanla tanıştı. Kırmızı siyahlı takım ligde kalma yolunda önemli bir galibiyet aldı.

Bozokspor nihayet: 35-42
Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde mücadele veren temsilcimiz Yozgat Bozokspor   ligde kalma yolunda önemli bir galibiyet aldı.Ligden düşmesi haftalar önce kesinleşen Konya Selçuklu Belediyesi ile deplasmanda karşılaşan Yozgat Bozokspor   rakibini 35-42 mağlup ederek haftalar sonra puan sevinci yaşadı. 
Selçuklu Belediyesi Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Ankara Bölgesinden İsmail Doğan ve Küntay Taşkın yönetti.  
Kırmızı siyahlı temsilcimiz maça iyi başlayan taraf oldu. İlk dakikalardan itibaren rakibine üstünlük kuran temsilcimiz agresif savunma ve hızla hücumlarla farkı artırmayı başardı. Temsilcimiz iyi başladığı mücadelenin ilk yarısını 21-15 önde kapattı. İkinci yarıya da iyi başlayan temsilcimiz rakibinin hatalarını affetmedi ve oyunun kontrolünü eline aldı. Karşılaşmada farkı artıran kırmızı siyahlı temsilcimiz müsabakayı 35-42 kazanarak moral buldu.
Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı Cenker Doğan, Konya Selçuklu Belediyesi karşısında iyi mücadele ettiklerini ve galip geldiklerini söyledi. Doğan, galibiyetin ligde kalma yolunda kendilerine moral verdiğini vurguladı. Haketmedikleri bir noktaya bulundukalarına değinen Doğan, ‘Ligde ilk kez yer almamıza rağmen, güçlü takımlarla başa baş mücadeleler gösterdik.Biz ligde kalacağımıza inanıyoruz’ dedi.
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