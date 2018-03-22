Bozokspor Nevşehir yolcusu

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından organize edilen U14 Türkiye şampiyonası 1. Kademe Grup Maçları 6 takımın katılımı ile Nevşehir’de oynanacak. 23-25 Mart tarihleri arasında Nevşehir’de oynanacak olan müsabakalara Yemenoğlu Bozokspor ile birlikte Sincangücüspor, Genç Kartallar, Kayseri Atletikspor, Çorum Belediyespor, Kırşehir Atak ve G.S. takımları katılacak. Nevşehir’de 3’er takımlı A ve B grubu şeklinde oynanacak olan müsabakalarda gruptan birinci çıkan takımlar arasında oynanacak olan final maçı sonrasında birinci olan takım bir üst tura çıkacak.Nevşehir’de gerçekleştirilecek olan grup müsabakalarına çok iyi hazırlandıklarını dile getiren Yemenğlu Bozokspor Antrenörlerinden Bayram Özkan, ‘’Ankara, Kırşehir, Kayseri ve Çorum temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilecek olan turnuvada iyi bir kura çekip grup birincisi olarak bir üst tura çıkmak istiyoruz. Bu müsabaka için çok çalıştık ve ben gençlerime güveniyorum’’ dedi.

