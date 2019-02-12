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BOZOKSPOR MUTLU

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Bozokspor, şampiyonluk hedefine adım adım ilerlerken Sebenspor karşısında alınan galibiyetin de mutluluğunu yaşıyor.

BOZOKSPOR MUTLU

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Bozokspor, şampiyonluk hedefine adım adım ilerlerken Sebenspor karşısında alınan galibiyetin de mutluluğunu yaşıyor.

12 Şubat 2019 Salı 07:00
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BOZOKSPOR MUTLU

Hentbol Birinci Ligi’nde oynadığı 14 maçtan 12 galibiyet bir beraberlik ve bir mağlubiyet çıkaran Yozgat Bozokspor 25 puanla liderliğini sürdürüyor. Ligde 484 gol kaydeden kırmızı siyahlı ekibimiz kalesinde 396 gol gördü. Süper Lig yolunda kayıpsız ilerleyen kırmızı siyahlı ekipte moraller oldukça yüksek. Hafta sonu kendi sahasında konuk ettiği Seben Spor Kulübü’nü de mağlup eden temsilcimiz, Ankara Hentbol İhtisas Spor Kulübü maçının hazırlıklarına bugün başlayacak. Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı Cenker Doğan, ligde hiçbir maçın kolay olmadığını belirterek, Seben karşısında arzu ettikleri galibiyete ulaştıklarını söyledi. Takım olarak genç ve tecrübeli bir kadroya sahip olduklarının altını çizen Doğan, Seben maçını değerlendirdi. Konuk takım ilk dakikalarda etkili olmaya çalıştığını ancak ilerleyen dakikalarda oyuna hakim olduklarını belirterek, “Rakibimiz genç oyunculardan kurulu bir ekip. Lidere karşı etkili oynamak istediler. İlk dakikalarda yakaladıkları skor üstünlüğü ile maça ortak olmak istediler. Ancak, oyuna ağırlığımızı koyarak galibiyete ulaştık” dedi.
Ligde kalan maçları da kazanacaklarına değinen Doğan, şampiyon olarak Süper Lige çıkmak istediklerini sözlerine ekledi.

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