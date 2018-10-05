Bozokspor Mersin’e bileniyor

Yozgat Bozokspor Antrenörü Hacı Hüseyin Çelik, Pazar günü ligin güçlü ekiplerinden Mersin İdmanyuru ile puan mücadelesi vereceklerini söyledi. Rakiplerinin de kendileri gibi zirveye oynadığını vurgulayan Çelik, ‘’Oyuncularımızın durumu şuanda çok iyi, her açından bu müsabakaya hazırız ve güçlü rakibimizi deplasmanda yenerek ligde üçte üç yapacağımıza inanıyorum’’ dedi.