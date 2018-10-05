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Bozokspor Mersin’e bileniyor

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Bozokspor, pazar günü Eskişehir’de Mersin İdmanyuru ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Bozokspor Mersin’e bileniyor

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Bozokspor, pazar günü Eskişehir’de Mersin İdmanyuru ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

05 Ekim 2018 Cuma 07:00
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Bozokspor Mersin’e bileniyor

Yozgat Bozokspor Antrenörü Hacı Hüseyin Çelik, Pazar günü ligin güçlü ekiplerinden Mersin İdmanyuru ile puan mücadelesi vereceklerini söyledi. Rakiplerinin de kendileri gibi zirveye oynadığını vurgulayan Çelik, ‘’Oyuncularımızın durumu şuanda çok iyi, her açından bu müsabakaya hazırız ve güçlü rakibimizi deplasmanda yenerek ligde üçte üç yapacağımıza inanıyorum’’ dedi.

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