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Bozokspor lige hazırlanıyor

Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi takımlarından Yozgat Belediyesi Bozokspor, lig hazırlıklarına başladı.

27 Ekim 2021 Çarşamba 00:30
Bozokspor lige hazırlanıyor

Yeni sezonda hedefini Bölgesel Amatör Ligi olarak belirleyen Yozgat Belediyesi Bozokspor, çalışmalarına Antrenör Özkan Bayram gözetiminde start verdi. Antrenör Özkan Baylarm, önümüzdeki ay içerisinde başlayacak olan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi için hazırlıklara başladıklarını söyledi. Ligde hedeflerinin şampiyonluk olduğunu dile getiren Bayram, ‘’Ligin güçlü ekiplerinden biriyiz. Çok iyi bir kadromuz var ligin başlayacağı güne kadar çok iyi çalışacağız ve lige de iyi bir başlangıç yaparak devamını da getirmek istiyoruz’’ dedi. 

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