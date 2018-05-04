BOZOKSPOR LiDERi BEKLiYOR

Geçtiğimiz haftayı maç yapmadan dinlenerek geçiren kırmızı siyahlı ekip hafta başında toplanarak Batman Belediyespor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başlamışlardı. Bugün bu müsabakanın son hazırlıklarını tamamlayacak olan Yozgat Bozokspor, müsabaka saatini beklemeye koyulacak. Yozgat Bozokspor Antrenörü Hacı Hüseyin Çelik, ligin bitimine iki hafta kala lider Batman Belediyespor ile çok zor bir müsabaka çıkacaklarını söyledi. Ligin ilk yarısında güçlü rakiplerine mağlup olduklarını hatırlatan Çelik, ‘’Yarın karşı karşıya geleceğimiz rakibimizi yenerek rövanşı alacağımıza inanıyoruz. Bir haftalık dinlenme sürecinin ardından bu müsabakaya tam manasıyla hazır hale geldik. Güzel bir oyun ile de güçlü rakibimizi Yozgat’tan eli boş göndereceğimizi düşünüyorum’’ dedi.