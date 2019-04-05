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BOZOKSPOR KUPASINI ALACAK

HENTBOL Erkeler Birinci Ligi’nde şampiyonluğunu ilan eden Yozgat Bozokspor, yarın deplasmanda Bahçelievler Belediyespor ile oynayacağı müsabaka için bugün sabah İstanbul’a gidecek.

BOZOKSPOR KUPASINI ALACAK

HENTBOL Erkeler Birinci Ligi’nde şampiyonluğunu ilan eden Yozgat Bozokspor, yarın deplasmanda Bahçelievler Belediyespor ile oynayacağı müsabaka için bugün sabah İstanbul’a gidecek.

05 Nisan 2019 Cuma 00:00
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BOZOKSPOR KUPASINI ALACAK

Yarın son hazırlıklarını yapacak olan kırmızı siyahlı ekip, öğleden sonra müsabakanın oynanacağı Osman Solakoğlu Spor Salon’una geçerek müsabaka saatini beklemeye koyulacak. Yozgat Bozokspor Antrenörü Hacı Hüseyin Çelik, yoğun süren bir antrenman programı sonrasında bugün İstanbul’da Bahçelievler Belediyespor ile oynayacakları müsabaka için yola çıkacaklarını söyledi. Yarın oynayacakları müsabakayı kazanarak galibiyet ile şampiyonluk kupasını almak istediklerini dile getiren Çelik, yarın oynayacakları müsabakaya iyi hazırlandıklarını ve sahadan puan ile ayrılacaklarına inandıklarını sözlerine ekledi. 

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