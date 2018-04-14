Bozokspor Köyceğiz’i bekliyor

Yozgat Bozokspor kulüp başkanı Cenker Doğan, bu gün Köyceğiz Belediyespor ile zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Köyceğiz Belediyespor ile oynayacakları müsabakaya çok fazla hazırlanma şansı bulamadıklarını dile getiren Doğan, ‘’Rıza Kayaalp Spor Salon’unda gerçekleştirilen grup müsabakaları, güreş il seçmeleri gibi etkinliklerden dolayı takımımız çok fazla antrenman yapma şansı bulamadı. Hazırlık yapmadan çıkacağımız Köyceğiz Belediyespor müsabakasını yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Geçen hafta Süper Lig’i garantileyen İzmir Büyükşehir Belediyespor’a şansız bir şekilde yenilmiştik. Şimdi o maçı Köyceğiz Belediyespor müsabakasını kazanarak telafi etmek istiyoruz. Ligde şuanda dört müsabakamız kaldı ve Köyceğiz Belediyespor ile yakalayacağımız bir çıkış sonucunda kalan bütün müsabakalarımızı kazanmak istiyoruz bunu da başaracak güce sahibiz’’ dedi.